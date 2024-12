Presidente alemão dá a largada na campanha eleitoral

A dissolução precoce do Bundestag é um caso excepcional. Após a formação da República Federal, em 1949, ocorreram apenas cinco votos de confiança no Parlamento, sendo dois após a reunificação, em 1990. E só dois deles resultaram numa mudança completa de governo após novas eleições.

Apenas em três casos uma moção de confiança levou a eleições antecipadas: Willy Brandt (SPD) em 1972, Helmut Kohl (CDU) em 1982 e Gerhard Schröder (SPD) em 2005.

Schröder já havia apresentado e vencido uma moção antes de 2001, mas o fez com a intenção de se livrar dos verdes, que integravam a coalizão de governo e se opunham a um envolvimento das Forças Armadas alemãs no combate ao terrorismo no Afeganistão.

Vitória semelhante obteve Helmut Schmidt (SPD) em 1982, que queria pressionar os liberais, parceiros de coalizão, a aceitarem sua política de segurança e trabalho.

Cenário eleitoral

No momento, as pesquisas apontam os conservadores na frente, com 31% das intenções de voto. Seu candidato a chanceler federal é Friederich Merz, um antigo rival da ex-chanceler Angela Merkel entre os conservadores e que tem redirecionado a CDU mais para a direita, mas que deve ser forçado a formar alianças para alcançar uma maioria no Bundestag.