Lira joga batata quente das emendas no colo de Lula

É. Não tem jeito, BRASEW. Lira, nosso Arthurzito da Câmara frigorífica, não quer de jeito nenhum divulgar qual deputado indicou qual dinheiro de qual emenda parlamentar para qual lugar. Não consigo entender por que eles querem tanto esconder o que está sendo feito com nosso rico dinheirinho. Vem com a Tixa nesse #éNoiteNaCidade.

O supremo Dino DaSsilvaSsauro, o Flávio Dino, bem que tentou mais uma vez. Mandou nesta sexta-feira uma cartinha com todas as perguntas (bem diretas) para decidir se libera o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas. Deu até às 20h. E o que o Lira fez? Jogou a bomba da farra das emendas na conta do governo Lula.

Só quero dizer que sobrou para todo mundo importante do governo. Na manifestação entregue ao Supremo, às 19h50, o jurídico da Câmara diz basicamente que os deputados fizeram o que fizeram (uma lista de mais de 5.000 emendas assinada por todos os líderes de partido, sem aprovação das comissões) sob a orientação jurídica dos ministérios da Fazenda (sobrou para o Fernandinho Cabelo), do Planejamento (sobrou para nossa She-Ra do Pantanal) e da Secretaria das Relações Institucionais (do Padilha) e da Casa Civil (do Rui Costa). "Bem como da Advocacia-Geral da União" (do Messias, mas não aquele, esse é aquele outro).