"Superano de eleições" foi marcado por derrotas em série de governistas

Em dezembro, Yoon tentou reverter sua fraqueza decretando lei marcial. A manobra, encarada como um autogolpe, fracassou. Yoon foi alvo de impeachment e acabou afastado.

Outras viradas eleitorais: Em novembro, uma eleição histórica na nação africana de Botsuana terminou com a oposição colocando fim a 58 anos de dominância do governista BDP, hegemônico no país desde a independência do Reino Unido, em 1966. No Uruguai, a esquerda voltou à Presidência após um hiato de cinco anos com a vitória de Yamandú Orsi. No Senegal, em meio a uma crise política, o candidato oposicionista Bassirou Diomaye Faye conquistou a Presidência dez dias depois de deixar a prisão. Em Gana, a oposição também venceu a eleição presidencial. O mesmo se repetiu no Sri Lanka. Na Islândia, os social-democratas superaram em votos a aliança governamental de centro-direita que governava o país desde 2017 e conquistaram o posto de premiê.

Arranhados nas urnas, mas ainda no poder

Índia: Modi se mantém, mas perde apoio: Maior democracia do mundo, a Índia foi às urnas entre abril e maio em um pleito que foi visto como um teste para a popularidade do primeiro-ministro Narendra Modi, no poder desde 2014.

Ao final da eleição, Modi acabou conseguindo se manter como premiê, mas o pleito teve um sabor amargo. Seu partido, o BJP, acabou perdendo a maioria no Parlamento e foi obrigado a formar uma coalizão com uma aliança de 15 partidos menores.

África do Sul: enfraquecimento histórico do partido de Mandela: Com o país marcado por uma persistente crise econômica, alto desemprego e índices de violência e sucessivos escândalos de corrupção envolvendo figuras do partido, a hegemonia do Congresso Nacional Africano (CNA), no poder desde o fim do regime racista do Apartheid, em 1994, foi colocada à prova.