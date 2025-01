Nunes promete CEUs e corredor de ônibus atrasados em cem primeiros dias

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), quer entregar nos primeiros cem dias do segundo mandato três novos CEUs (Centros Educacionais Unificados) e um corredor de ônibus que deveriam ter ficado prontos até 2024, mas estão atrasados.

O que aconteceu

Recém-empossado, o prefeito reeleito fez sua primeira reunião com o novo secretariado nesta quinta-feira (2) para apresentar as prioridades dos cem primeiros dias. No encontro, apresentou o plano, que inclui obras atrasadas e novas ações. A reunião foi conduzida pelo secretário de Governo, Edson Aparecido.

Ao todo, a prefeitura lista 40 obras que precisam ser concluídas nos cem primeiros dias do novo mandato. As promessas incluem unidades de pronto atendimento (UPAs), viadutos, casa de cultura e centro esportivo (veja abaixo).