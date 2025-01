2025, o ano decisivo para a indústria automobilística alemã

Para Bratzel, a indústria "ainda está aprendendo novas habilidades na transição para a mobilidade elétrica, veículos baseados em software e direção autônoma", que criam um emergente ambiente competitivo, não limitado às pioneiras em produção de veículos elétricos, como a Tesla e as montadoras chinesas.

Já a Associação Alemã da Indústria Automotiva (VDA) atribui parte da culpa do problema aos formuladores de políticas públicas. À DW, o grupo defendeu que a súbita interrupção dos subsídios para compra de veículos elétricos em dezembro de 2023 pelo governo do chanceler federal alemão Olaf Scholz e a incipiente infraestrutura de carregamento de baterias na Alemanha estavam "diminuindo as vendas e contribuindo para a situação geral".

Ferdinand Dudenhöffer, do Centro de Pesquisa Automotiva (Car-Institut), vinculado a uma universidade de Bochum, na Alemanha, compartilha dessa visão. Ele vê sinais contraditórios dos legisladores. "Em um momento, eles querem carros elétricos, e no seguinte estão promovendo motores a combustão, o que confunde as pessoas", disse ele à DW.

O papel da China

Já está claro há anos que o futuro do automóvel não está no motor a combustão tradicional. A tendência na indústria se move de forma decisiva rumo à mobilidade elétrica.

Bratzel, porém, vê uma falha crítica das montadoras: embora os fabricantes de automóveis alemães se destaquem na fabricação de carros convencionais, eles ficam para trás na produção de veículos elétricos, que requerem softwares automotivos e componentes eletrônicos, em vez de peças mecânicas. "A erosão dos velhos paradigmas e do conhecimento é realmente trágica", comenta.