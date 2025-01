Alemanha lança portal online para pedidos de visto - Nova plataforma digital acelera solicitações para pessoas que desejam trabalhar, estudar ou se juntar à família no país e está disponível para candidatos de todo o mundo.A Alemanha lançou uma nova plataforma digital para solicitantes de visto. O novo portal foi apresentado pela ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, como "uma verdadeira revolução administrativa" em uma nota à imprensa.

O site, disponível aqui, tem como objetivo facilitar o acesso aos documentos necessários para aqueles que desejam trabalhar, estudar ou se juntar à família na Alemanha.

Os solicitantes podem escolher entre 28 categorias de vistos nacionais. Entre eles estão o Chancenkarte, que permite ao trabalhador de países estrangeiros com qualificação profissional a entrar no país para procurar um emprego, e o reagrupamento familiar, para facilitar que uma pessoa casada com um cidadão alemão entre se junte ao cônjuge.