Conheça a geração beta, que começou a nascer em 2025

Junto com a Geração Alfa, nascida entre 2010 e 2024, esta será a segunda geração integrada unicamente por indivíduos nascidos no século 21.

Vida social gerada por IA?

E se a Geração Z cresceu nas redes sociais e a geração seguinte, em "mundos virtuais" como o Minecraft ou o Roblox, o que esperar dos Betas em um mundo dominado pela IA?

Esses jovens podem viver em um mundo onde é comum se relacionar afetivamente com personagens gerados por um computador, especula a psicóloga Jean Twenge em entrevista ao portal americano Axios.

"Isso poderia ter um impacto enorme no desenvolvimento social [dessas pessoas]", afirma Twenge, que argumenta que as diferenças entre as gerações são moldadas pelo impacto da tecnologia nas nossas relações e é autora do livro Generations: The Real Differences Between Gen Z, Millennials, Gen X, Boomers and Silents — and What They Mean for America's Future ("Gerações: as verdadeiras diferenças entre Geração Z, Millenials, Geração X, Boomers e Silenciosos – e o que elas significam para o futuro dos EUA", em tradução livre).

A McCrindle, porém, pontua que os pais desta nova geração, por conhecerem bem o lado ruim do excesso de tecnologia em suas vidas, tendem a se assegurar de que seus filhos terão uma educação equilibrada, com atividades ao ar livre e interações sociais na vida real.