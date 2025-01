Explosão diante de hotel de Trump mata um em Las Vegas

Musk, afirmou nesta quarta-feira que a explosão do Cybertruck em Las Vegas foi causada por uma bomba ou pirotecnia de alto calibre.

"Confirmamos que a explosão foi causada por pirotecnia de alto calibre e/ou por uma bomba transportada no porta-malas do Cybertruck alugado", disse ele em mensagem em sua rede social, X.

Musk garantiu que a explosão "não está relacionada com o veículo em si" e que "toda a telemetria do veículo estava normal no momento da explosão".

"Parece provável que seja um ato de terrorismo", disse.

md (EFE, DPA)