Charlie Hebdo: uma década após atentado, esquerda francesa se divide sobre 'liberdade de criticar'

Na próxima quarta-feira (8), um dia após o aniversário do atentado, o PCF organizará uma homenagem às vítimas, com a presença de Gérard Biard, editor-chefe do jornal.

Divisões à esquerda sobre o Charlie Hebdo

Em contraste, os mais críticos ao jornal vêm da ala de esquerda radical, especialmente alguns deputados do partido França Insubmissa (LFI).

Para o ex-primeiro-ministro Bernard Cazeneuve, figura da centro-esquerda e defensor da luta contra o "comunitarismo", essa crítica se deve às caricaturas do islamismo publicadas pelo jornal. "Uma parte da esquerda radical considera, de forma cínica, os muçulmanos como um eleitorado a ser conquistado", acusou Cazeneuve nesta semana ao Nouvel Obs.

Jean-Luc Mélenchon, fundador do LFI, tem uma relação complexa com o Charlie Hebdo. Após os atentados de 2015, ele elogiou "o direito de não ser crente" e incentivou a compra do histórico número seguinte do jornal como "um ato cívico". Contudo, em 2021, lamentou ter sido "caluniado várias vezes pela nova equipe do Charlie Hebdo".

Mélenchon critica a mudança editorial do jornal, enquanto seus detratores apontam sua própria evolução em relação à laicidade. Há 15 anos, ele descrevia o véu islâmico como "um símbolo de submissão patriarcal" e evitava usar o termo "islamofobia". Já em 2020, acusou o jornal de ser "um carregador de bagagem da Valeurs Actuelles", uma publicação da ultra direita francesa, extremamente conservadora.