Ministros do Exterior europeus visitam novo líder da Síria - A UE apoia uma transição pacífica e inclusiva na Síria, afirmaram chefes da diplomacia de Alemanha e França em visita a Damasco, onde se reuniram com o novo governante do país, Ahmed al-Sharaa.A União Europeia apoia uma transição pacífica e inclusiva na Síria, afirmaram os ministros do Exterior da Alemanha e da França nesta sexta-feira (03/01), em uma visita a Damasco para se reunir com o novo líder do país, Ahmed al-Sharaa, cujo nome de guerra é Abu Mohammed al-Jolani.

A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, e seu colega francês, Jean-Noel Barrot, foram à capital síria para conversações em nome da UE, na visita de mais alto nível das principais potências ocidentais desde a queda de Bashar al-Assad.

Imagens da AFPTV mostraram os dois ministros sentados com Sharaa para conversas no palácio presidencial.