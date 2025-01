A polêmica em torno da Groenlândia - e o que Trump tem a ver com isso

Mais tarde na terça-feira, numa coletiva de imprensa, o republicano disse a jornalistas que não "pode garantir" que não recorrerá a intervenções militares ou econômicas para tomar de volta o Canal do Panamá ou comprar a Groenlândia. "Precisamos deles para a segurança econômica."

Pouco antes da visita, circularam na imprensa dinamarquesa relatos de que o chefe de governo da Groenlândia, Múte Egede, cancelou em cima da hora um encontro com o rei Frederik da Dinamarca, aparentemente por incompatibilidade de agendas, mas sem maiores explicações.

Por que Trump está interessado na Groenlândia

O perfil no Instagram do autoproclamado amante da natureza Trump Jr. é repleto de posts políticos que ecoam a linha de seu pai. Por isso, parece improvável que a viagem não tenha nada a ver com a agenda do novo presidente dos EUA.

O republicano manifestou interesse na compra do território ainda em 2019, durante seu primeiro mandato. Após ser ignorado pela primeira-ministra Mette Frederiksen, Trump cancelou uma visita oficial à Dinamarca.

Nas últimas semanas, Trump voltou a insistir no tema: horas antes da viagem de Don Jr., postou um vídeo que mostra um homem usando um boné do MAGA – um acrônimo para "Make America Great Again", slogan de campanha dos apoiadores de Trump – e pedindo ao republicano que compre a Groenlândia e os libertem do "domínio colonial" dinamarquês.