Premiê de Portugal cai após denúncia de conflito de interesses - Luís Montenegro perdeu voto de confiança no Parlamento, abrindo caminho para novas eleições; denúncia envolve pagamentos de uma operadora de cassinos a empresa de consultoria fundada por político.O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e seu governo de centro-direita perderam nesta terça-feira (11/03) um voto de confiança no Parlamento. Com a derrota, seu governo será dissolvido, e novas eleições gerais convocadas.

É a segunda vez em menos de dois anos que um governo em Portugal é destituído sob alegações de conduta inadequada. A votação foi convocada contra Montenegro após denúncia de conflito de interesse envolvendo empresa de consultoria da família do político.

Em uma votação de 142 a 88, sem abstenções, o Parlamento destituiu Montenegro. Os legisladores da oposição exigem mais detalhes sobre o assunto, e o Partido Socialista, de centro-esquerda, pediu uma investigação parlamentar oficial.