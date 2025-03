Por que a cultura woke é alvo de críticas

Bockwyt argumenta que esse tipo de livro alimenta a imagem inimiga da "esquerda woke", e seus atores encontram ressonância em uma grande parte da sociedade. "Acho que é uma atitude genuína de rejeição. Claro que a crítica pode ser exagerada e formulada de maneira bem radical. Mas também não é difícil encontrar inimigos, porque gera em muitos uma rejeição muito além da direita."

Críticos da cultura woke gostam de citar exemplos que praticamente distorcem essas ideias. Um desses é um vídeo reproduzido pelo psiquiatra e neurocientista austríaco Raphael Bonelli em seu canal no YouTube. O vídeo, cuja origem ele diz desconhecer, mostra um jovem woke exagerado que acusa o homem com quem conversa de ser intolerante e nazista por ser relacionar com uma mulher que não é negra nem trans. O jovem então prega que seu interlocutor deveria se relacionar também com homens. Com esse exemplo, Bonelli deseja mostrar que os wokes é que são os verdadeiros intolerantes.

Mais tolerância

As discussões sobre esse tema continuarão a ocupar as sociedades ocidentais por muito tempo. Apesar de todas as críticas de conservadores, a conscientização sobre uma abordagem mais sensível às minorias existe e não será eliminada por meio de proibições. A psicóloga Esther Bockwyt defende um meio-termo.

"Acho que é útil não se envolver nessa imagem em preto e branco, não fazer declarações generalizadas de que tudo que é anti-woke é de direita e tudo que é woke é bom, mas tentar fazer uma diferenciação", acrescenta Bockwyt.

Autor: Silke Wünsch