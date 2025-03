Com guerra à espreita, Alemanha busca armas nucleares

Hach considera que seria possível uma parceria estratégica mais forte ou uma "declaração política de que os arsenais nucleares francês e britânico também seriam usados para defender o território europeu em uma emergência". "Mas acho irrealista esperar que as forças nucleares da França e do Reino Unido se desenvolvam de forma a se adaptar especificamente à defesa europeia", afirma.

Não é só uma questão de bombas

Na Alemanha, Merz frisa que não se trata de substituir, mas sim complementar as armas nucleares americanas. Que os EUA sejam considerados atualmente insubstituíveis na Otan não tem só a ver com o tamanho de seu arsenal, mas também com habilidades específicas que só os americanos têm, como contatos diretos com posições de comando russas e sistemas de alerta contra mísseis balísticos. Tudo isso ajuda a evitar escalações indesejadas num conflito.

"Quando nós na Europa agora discutimos o que fazer sem os EUA, sempre nos concentramos na pergunta sobre se temos bombas suficientes", critica Hach. Enquanto isso, segundo ele, as pessoas esquecem que há outros mecanismos de segurança importantes que a Europa poderia perder sem os EUA, como o contato militar direto com adversários. "É do interesse da Europa construir estruturas e mecanismos parecidos, sobre os quais nós tenhamos controle."

