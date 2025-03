Correção de certidões de óbito da ditadura é reparação histórica - Desde dezembro de 2024, documentos têm que informar que mortes foram violentas e causadas pelo Estado. Mais do que alento e reparação para as famílias, especialistas dizem que mudança implica reconhecimento de crimes.Foi através de uma notícia na TV que Wladir Costa Danielli, à época com 5 anos, soube da morte do pai, Carlos Nicolau Danielli, durante a ditadura militar. Ele era um dos líderes do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e foi preso em São Paulo no dia 28 de dezembro de 1972, três dias antes de ser assassinado.

"Eu era muito pequeno, mas tenho essa lembrança. Minha mãe estava na sala assistindo ao jornal e quando viu a notícia da morte do meu pai, ela deixou cair no chão o copo que segurava na mão. O barulhou chamou a minha atenção. Corri para ver o que aconteceu, e num primeiro momento ela disse que um amigo muito querido havia falecido", recorda Wladir.

A versão para a morte de Carlos Danielli divulgada à época pelos órgãos de segurança era de que ele havia sido morto em um tiroteio com policiais. Porém, décadas depois as investigações concluíram que ele foi torturado e morreu nas dependências do Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) do Exército, em São Paulo, um dos principais órgãos de repressão política durante a ditadura.