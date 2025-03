Juízes da Hungria lutam por uma Justiça independente - Em fevereiro, centenas de juízes saíram às ruas num protesto inédito para exigir independência do Judiciário e melhores condições de trabalho. No entanto a Justiça continua sob ataque do governo de Viktor Orbán.Embora não seja advogada há muito tempo, atualmente Adrienn Laczó é a uma das juristas mais destacadas da Hungria. Ela ganhou fama-relâmpago no fim de novembro de 2024, ao declarar numa postagem no Facebook que não tinha outra opção senão abandonar a profissão de juíza, que exercia há 24 anos.

À DW, ela declara: "Na Hungria, a independência da Justiça foi abolida." É sabido que há boatos e atritos dentro do aparato judiciário do país, mas não é comum alguém falar tão abertamente como Laczó. E, no entanto, ultimamente ela não está sozinha.

Em 22 de fevereiro, centenas de juízas e juízes protestaram diante do Ministério da Justiça, na central Praça Kossuth, juntamente com familiares e apoiadores, exigindo independência do Judiciário, além do aumento de seus salários, que estão entre os mais baixos da União Europeia para o setor. Nunca houve uma reivindicação assim no país, e mesmo em outras partes da Europa isso é algo extremamente raro – como foi o caso da Polônia, alguns anos atrás.