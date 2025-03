Rússia ataca área residencial de Kiev antes de negociações

Os ataques ocorrem no momento em que os negociadores dos EUA se preparam para se reunir nesta segunda-feira separadamente com delegações ucranianas e russas na Arábia Saudita para discutir um possível cessar-fogo.

Moscou prometeu uma pausa nos ataques contra a infraestrutura de energia da Ucrânia nesta semana, após conversas com o presidente dos EUA, Donald Trump.

Desde então, os militares russos intensificaram seus ataques contra alvos civis em cidades ucranianas.

No final do sábado, os militares russos lançaram vários enxames de drones contra alvos na Ucrânia, incluindo a cidade de Kharkiv, no leste do país.

Também foram realizados ataques aéreos com bombas planadoras guiadas.

A cidade industrial de Zaporíjia, no sudeste da Ucrânia, foi atingida por pelo menos quatro bombas, disse o administrador militar Ivan Fedorov.