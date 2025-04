Uso de telas na cama aumenta o risco de insônia em 59%

Redes sociais, por exemplo, não se mostraram mais perturbadora do que outras atividades de tela, como assistir a programas de TV ou filmes, jogar games, navegar na internet ou ouvir conteúdo de áudio.

"O tipo de atividade de tela não parece importar tanto quanto o tempo total gasto com telas na cama", disse a autora principal do estudo, Gunnhild Johnsen Hjetland, do Instituto Norueguês de Saúde Pública.

"Não encontramos diferenças significativas entre as mídias sociais e outras atividades de tela, sugerindo que o uso da tela em si é o principal fator na interrupção do sono — provavelmente devido ao deslocamento do tempo, onde o uso da tela atrasa o sono, ocupando um tempo que, de outra forma, seria gasto descansando", disse Hjetland.

Reduzir o tempo de tela antes de dormir

Para aumentar a qualidade do sono, os autores do estudo recomendam reduzir o tempo de tela antes de dormir.

"Se você tem dificuldade para dormir e suspeita que o tempo de tela possa ser um fator, tente reduzir o uso de tela na cama, idealmente parando pelo menos de 30 a 60 minutos antes de dormir. E se usar telas, considere desabilitar notificações para minimizar interrupções durante a noite", disse Hjetland.