Alemanha lembra Buchenwald em alerta contra extrema direita

Ascensão da AfD

A legenda ficou em segundo lugar nas últimas eleições gerais alemãs, em fevereiro passado, e continua em ascensão na Alemanha, chegado, pela primeira vez, à liderança das sondagens, empatando com a aliança conservadora CDU/CSU em pesquisa do instituto Insa divulgada neste domingo pelo jornal Bild am Sonntag, com 24%.

Segundo Wulff, aqueles que "banalizam" esta força política "estão ignorando o fato de que a ideologia da AfD está criando um ambiente propício para que as pessoas se sintam desconfortáveis na Alemanha".

Na cerimônia na cidade de Weimar, que contou com vários sobreviventes do Holocausto, Mario Voigt, governador do estado da Turíngia – onde a AfD é a principal força política desde as eleições estaduais de 2023 –, Mario Voigt, salientou que Buchenwald foi "um lugar de desumanização sistemática" e que o que aconteceu no campo de extermínio "foi concebido para quebrar o espírito humano e a sua dignidade".

Ele ressaltou que atualmente "o antissemitismo, a ideologia nacionalista e o pensamento autoritário são cada vez mais ruidosos e predominantes nas ruas, nos parlamentos e nas mídias sociais".

Voigt disse também que o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, mostrou que "a intenção de exterminar os judeus não é coisa do passado".