Bolsonaro passa mal e é internado com urgência no RN - Ex-presidente sentiu dores abdominais e foi transferido de helicóptero de Santa Cruz a Natal. Segundo aliados, Bolsonaro está com saúde estável e permanece lúcido.O ex-presidente Jair Bolsonaro(PL) sentiu fortes dores abdominais na manhã desta sexta-feira (11/04) e foi internado às pressas em uma unidade pública de saúde no município de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte.

Após ser medicado, Bolsonaro foi transferido de ambulância até um campo de futebol, de onde foi levado de helicóptero a um hospital particular em Natal. A governadora Fátima Bezerra (PT) ofereceu apoio logístico para a ação.

O vereador Carlos Bolsonaro , filho do ex-presidente, informou nas redes sociais que seu pai sentia dores desde a madrugada, mas foi piorando quando iniciou compromissos políticos no município. Ele estava na região como parte de uma agenda do Partido Liberal para fortalecer a presença da sigla no Nordeste.