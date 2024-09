Relatório "Finanças e Prosperidade" analisa economias de mercado emergentes e em desenvolvimento, Emeds; disparidades no rendimento determinam intensidade de exposição aos riscos; dívida soberana atinge o auge nas Emeds; maioria das economias com riscos elevados não está preparada para resistir os desafios do setor; recursos privados ou bancários de iniciativas climáticas drasticamente inferior aos fundos de fontes públicas.