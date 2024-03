Cidade Dominada: assista aos dois episódios do documentário de UOL Prime

Na manhã de 30 de agosto de 2021, as manchetes de todos os veículos de comunicação levaram Araçatuba, no interior de São Paulo, ao posto de destaque. Um grupo de 39 criminosos atacou os dois batalhões de polícia da cidade com armamentos pesados, deixou bombas espalhadas pelo centro e fez reféns como escudos humanos.

Ladrões levaram o equivalente a mais de R$ 3 milhões. Foi, em tese, um roubo bem-sucedido. Mas passou longe do objetivo, que era realizar um dos maiores assaltos a bancos da história do país e levar cerca de R$ 400 milhões.

O que quase ninguém sabia é que um elemento surpresa frustraria a ação dos bandidos. Confira:

Episódio 2

Na hierarquia do mundo do crime, ladrão de banco está no topo da "cadeia alimentar". Os "estrelas", como são conhecidos entre traficantes e policiais, agem como se vivessem no futuro: operam paramentados com capacete balístico, roupas táticas de última geração, botas novas e equipamentos caros.