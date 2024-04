Números Mega-Sena hoje (4/4): veja resultado do sorteio do concurso 2.708

O sorteio do concurso 2.708 da Mega-Sena aconteceu nesta quinta-feira (4) em São Paulo. Os números sorteados foram: 10-11-12-19-23-28. O próximo concurso será realizado no sábado (6).

Como apostar na Mega-Sena

É preciso fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco.

Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h (de Brasília) do dia do sorteio.