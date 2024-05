PL de Bolsonaro e PP de Lira comandam 'pacote da destruição'

Os projetos não são "ações isoladas", mas, sim, um lobby.

Pelo menos dois desses 25 projetos são para acabar com o financiamento do Ibama, que é um dos principais órgãos de fiscalização ambiental. Tem uma taxa, que é usada para ajudar a financiar o Ibama. Jerônimo Goergen, um deputado do Rio Grande do Sul, tem obsessão em acabar com o Ibama. Ele tem um projeto que esvazia completamente as funções e o cofre do Ibama.

Além deles mudarem a lei para flexibilizar as regras, torná-las mais lenientes, facilitar a vida dos destruidores e das pessoas que grilam as terras, tem um monte de projeto para legalizar área grilada.

Não são ações isoladas, de pessoas, isso é uma plataforma. Um projeto de um lobby, muito além do lobby do agronegócio. Tem um grande negócio por trás da ocupação ilegal de terras na Amazônia, é um grande negócio.

O lobby é "patrocinado" pelo PL e pelo PP, sem contar outros poucos partidos.