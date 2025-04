Os desafios do Brasil frente às ameaças de Trump no comércio

O segundo é a longa lista de proteção à importação de bens e serviços praticada pelo Brasil (pelo menos na visão dos EUA). "A reclamação básica é de altos impostos de importação, que simplesmente barram certos negócios (não adianta dizer que o imposto é baixo sobre bens efetivamente negociados). A segunda reclamação é que o Brasil muda impostos e regras de importação à vontade, o que dificulta negócios", escreve o colunista.

Josias de Souza, no UOL News, comenta a lei de reciprocidade aprovada hoje no Senado. Para o colunista, o governo não vai aplicá-la imediatamente, pelo menos não na totalidade. "A posição do governo brasileiro, aparentemente, é o de aproveitar a omelete que o governo Trump está servindo. O Brasil será seletivo e, portanto, não irá sair atirando na base 'olho por olho, dente por dente'. Vai verificar quais são os setores que, eventualmente, poderá aplicar sanções e impor um desconforto maior", diz.

