Garimpo ilegal tem prejuízo de R$ 1 bi com ações na Amazônia, calcula Ibama

Helicóptero de R$ 10 milhões

As sete principais operações antigarimpo deste ano — Cayaripellos, Xapiri, Harpia, Ferro e Fogo III, Joker III, Acupary e Inopinus Flora — atuaram no rio Madeira, na bacia do rio Tapajós e nas Terras Indígenas (TIs) Vale do Javari e Yanomami.

Juntas, as fiscalizações apreenderam ou destruíram 262 balsas e dragas, que revolvem o leito dos rios para filtrá-lo na busca por minério. Cada máquina custa, em média, R$ 2,8 milhões, segundo o relatório "Abrindo o Livro Caixa do Garimpo", lançado em junho pelo Instituto Escolhas. Nos últimos anos, a organização vem realizando diversos estudos sobre a cadeia de produção mineral.

Também foram apreendidos ou destruídos 29 aviões e 2 helicópteros. Ao menos 20 aeronaves eram do modelo Cessna 182 Skylane, cujo preço médio é de R$ 1 milhão. Já entre os helicópteros havia um Sikorsky S-76, modelo utilizado pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump e vendido em média por R$ 10 milhões.

A lista de bens apreendidos ou destruídos inclui ainda 105 retroescavadeiras ou tratores de esteira, um equipamento central na expansão do garimpo em terra firme na última década. Essa máquina pode custar mais de R$ 1 milhão quando nova, segundo Suely Araújo, especialista em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidenta do Ibama.