Já em 2022, esse território invadido saltou para 103,4 mil hectares — área equivalente à soma dos territórios de Salvador e de Fortaleza.

Veja no gráfico abaixo (TI - Terras Indígenas; UC - Unidades de conservação):

Mapa do garimpo 2022 Imagem: MapBiomas

A coleta de informações, do relatório "Destaques do Mapeamento Anual de Mineração no Brasil", é feita desde 1985 pelo MapBiomas. Essa é uma rede formada por organizações não governamentais, universidades e empresas de tecnologia que monitora as alterações do uso na terra no Brasil, a fim de ajudar na conservação da terra e combate às mudanças climáticas.

Crescimento dos garimpos desde o governo Dilma (PT). As três primeiras áreas garimpadas surgiram no Brasil há mais de 20 anos, mas tiveram um aumento substancial nos últimos dez anos, segundo os estudos.

Um dos casos é a Terra Yanomami, que viveu nos últimos dois anos uma tragédia humanitária com casos de desnutrição, alcoolismo e doenças causadas pelo avanço dos garimpeiros, além das áreas destruídas.