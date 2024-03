Amputações e mortes: máquina para colher café gera onda de acidentes no ES

Um dos acidentes aconteceu com a agricultora Rogéria Silveira, 42, que teve parte do braço amputado na sua fazenda em Jaguaré (ES). Ela estava ajustando a lona no cilindro quando a máquina agarrou um dos seus dedos. "No que pegou, eu me apavorei e soltei o comando [responsável por controlar o movimento do cilindro]. Quando eu soltei, o cilindro virou e arrancou o braço de uma vez", conta Rogéria.



O uso da máquina vem diminuindo a dependência de mão de obra na colheita do conilon. Um produtor visitado pela Repórter Brasil em Vila Valério (ES) revelou ter diminuído os custos com funcionários durante a safra após a aquisição de duas recolhedoras. No ano passado, o número de trabalhadores temporários em sua fazenda havia caído de 120 para 40 pessoas.

Fiscais pedem adaptações nas máquinas

Com a sequência de acidentes, representantes do Ministério Público do Trabalho, produtores e fabricantes de equipamentos firmaram um acordo voluntário, em setembro de 2022, para desenvolver e instalar "kits de segurança" no maquinário. Mas inspeções em fazendas realizadas na safra seguinte mostraram baixa adesão aos ajustes requeridos.

Em 2023, integrantes do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest), órgão vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), visitaram 33 propriedades capixabas com irregularidades na colheitadeira de café identificadas no ano anterior. Desse total, apenas 25% tinham instalado os componentes de proteção completos. "Praticamente ninguém fez as adaptações necessárias", aponta Fernando Roberto da Silva, engenheiro agrônomo do Cerest.

Na safra do ano passado, fiscais do Ministério do Trabalho interditaram oito recolhedoras de café em seis fazendas, segundo informações obtidas pela Repórter Brasil via Lei de Acesso à Informação. Todas eram da fabricante Miac. A Indústrias Colombo, grupo dono da Miac, não respondeu aos questionamentos enviados pela reportagem.

Em outubro de 2023, o MPT em São Mateus expediu uma recomendação para 11 sindicatos patronais rurais do norte capixaba e para a Federação da Agricultura do Estado do Espírito Santo (Faes) solicitando que orientassem os cafeicultores sobre a necessidade de instalação dos "kits de segurança". "Até agora só obtivemos três respostas", explica a procuradora Polyana de Fátima França, também da procuradoria do MPT em São Mateus.