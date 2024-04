Mercado Livre e Magalu vendem agrotóxicos ilegalmente como antipulgas

Venda fracionada e transporte incorreto

A maioria dos anúncios do Regent no Mercado Livre e no Magazine Luiza trazem a foto da embalagem original do produto, mas informam que ele é vendido de forma fracionada - prática permitida somente em casos específicos pelas fabricantes ou por estabelecimentos agropecuários autorizados pelos órgãos competentes.

Outra questão é o transporte e o armazenamento. Durante a simulação de compra do agrotóxico feita pela Repórter Brasil, por exemplo, o Mercado Livre emitiu um anúncio avisando que os produtos estariam no centro de distribuição e que o envio seria imediato. As fabricantes, porém, dizem que esses produtos precisam ser armazenados em lugares adequados.

Além disso, não há garantia de que os agrotóxicos venham com a bula, ensinando o modo de uso correto.

"Isso tem que ter transporte especial, não pode ter transporte pelos Correios, pelo carro do Mercado Livre ou qualquer outro carro que não seja um transporte especial. É um produto de alta toxicidade e que, se romper, pode causar morte das pessoas, uma intoxicação aguda", enfatiza o promotor Alexandre Gaio.

Parte do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Paraná (MPPR), Gaio coordenou um acordo sobre a venda de agrotóxicos feito com o Mercado Livre que levou a plataforma a se comprometer a não realizar o anúncio, nem a venda de agrotóxicos. O acordo foi firmado após a Justiça acatar um pedido do Ibama e proibir as vendas.