Lula reafirma que Brasil deve "pesquisar" Margem Equatorial

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou nesta segunda-feira que o Brasil deverá "pesquisar" a Margem Equatorial, região considerada com alto potencial petrolífero, apesar de negativas do órgão ambiental Ibama contra atividades exploratórias na área, notadamente na Foz do Amazonas.

"O Brasil não vai deixar de pesquisar a Margem Equatorial. Se encontrar a riqueza que pressupõe-se que exista lá, aí é uma decisão de Estado se você vai explorar ou não. Mas veja, é uma exploração a 575 km da margem do Amazonas", disse o presidente a jornalistas, durante a cúpula do G20, na Índia, no domingo (horário de Brasília, manhã desta segunda na Índia).

A discussão sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial gerou discordâncias internas no governo nos últimos meses. Enquanto a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia têm se posicionado de forma favorável a pesquisas e a possibilidade de exploração sustentável na região, a ação encontra resistência no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.