Índia suspende serviços de visto para cidadãos canadenses por ameaças à segurança

A Índia suspendeu os serviços de visto para cidadãos canadenses devido a ameaças à segurança de seus funcionários em consulados no Canadá, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Índia nesta quinta-feira.

"A situação de segurança devido à inação do governo canadense resultou em interrupções e suspendemos os pedidos de visto", disse Arindam Bagchi, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores indiano, aos repórteres.

As tensões entre os dois países aumentaram no início desta semana, quando o Canadá disse que estava "buscando ativamente alegações confiáveis" que ligavam agentes do governo indiano ao assassinato de um líder separatista sikh na Colúmbia Britânica em junho.