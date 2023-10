Irã condena Nobel da Paz à ativista Mohammadi como medida política tendenciosa

O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou nesta sexta-feira a entrega do Nobel da Paz à ativista de direitos humanos presa Narges Mohammadi, classificando a medida como um movimento tendencioso com a intenção de politizar o prêmio.

"A ação do Comitê do Nobel da Paz é um movimento político alinhado com as políticas intervencionistas e anti-iranianas de alguns governos europeus", disse o porta-voz do ministério, Nasser Kanaani.

"O Comitê do Nobel da Paz atribuiu um prêmio a uma pessoa sentenciada por repetidas violações da lei e atos criminosos, e condenamos isso como tendencioso e politicamente motivado", disse ele, em comunicado divulgado pelos meios de comunicação estatais.