Ataques do Hamas fazem mais de 100 mortos e centenas de feridos em Israel

"Nosso inimigo pagará um preço que jamais conheceu", disse ele. "Estamos em uma guerra e vamos vencê-la."

O canal N12 News de Israel informou que pelo menos 100 israelenses foram mortos. Um fotógrafo da Reuters viu vários corpos caídos nas ruas da cidade de Sderot, no sul do país.

O exército israelense disse que respondeu com ataques aéreos em Gaza, onde testemunhas relataram ter ouvido fortes explosões e vários mortos sendo levados para hospitais.

O Brasil, que está na presidência do Conselho de Segurança da ONU neste mês, afirmou que vai convocar uma reunião de emergência do órgão sobre o conflito e condenou os ataques do Hamas.

O vice-chefe do Hamas, Saleh al-Arouri, disse à emissora Al Jazeera que o grupo mantém um grande número de prisioneiros israelenses, incluindo funcionários de alto escalão do governo. Ele disse que o Hamas tinha prisioneiros suficientes para fazer com que Israel liberte todos os palestinos de suas prisões.

Autoridades de saúde de Gaza disseram que 198 palestinos foram mortos em ataques aéreos enquanto os bombardeios atingiram profundamente a cidade de Gaza, enviando grandes nuvens de fumaça negra em espiral para o céu.