Israel adverte Hezbollah a não participar da guerra em Gaza

JERUSALÉM (Reuters) - O conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no sábado que as hostilidades com o Hezbollah libanês em paralelo à guerra de Gaza parecem estar contidas e avisou o grupo para não tomar medidas que possam levar à "destruição" do Líbano.

Israel está concentrando sua luta no enclave palestino, de onde homens armados do Hamas causaram um massacre sem precedentes nas cidades do sul de Israel há uma semana, e "tentando não ser arrastado para uma guerra em duas frentes", disse Tzachi Hanegbi em uma coletiva de imprensa televisionada.

Falando depois que Netanyahu visitou tropas na periferia de Gaza, em uma possível ação precursora de uma invasão terrestre, Hanegbi disse que confrontos mais contidos na fronteira libanesa mostram que o Hezbollah está "abaixo do limiar de escalada".