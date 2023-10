Confrontos na fronteira entre Líbano e Israel se intensificam, 5 combatentes do Hezbollah são mortos

JERUSALÉM/BEIRUTE (Reuters) - A violência foi intensificada na fronteira libanesa-israelense nesta terça-feira, com cinco combatentes do grupo fortemente armado Hezbollah mortos durante operações contra Israel, disseram fontes de segurança no Líbano.

No conflito mais grave na fronteira em 17 anos, o Hezbollah, apoiado pelo Irã, e as forças israelenses têm trocado tiros quase diariamente desde o ataque de 7 de outubro do grupo islâmico palestino Hamas a Israel, que respondeu com ferozes ataques aéreos a Gaza.

O Exército israelense, que prometeu atirar em qualquer pessoa que se aproximasse da fronteira ou interferisse em sua cerca, disse ter matado quatro pessoas nesta terça-feira que tentaram cruzar a barreira e plantar um dispositivo explosivo. Não foi informado onde isso ocorreu.