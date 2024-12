Pedrada no rosto: 'Perdi visão por culpa da Unimed, que negou injeção'

Neste período, em julho deste ano, conseguiu arrecadar uma quantia de R$ 200 mil em duas semanas. Fez diversos exames durante quatro meses.

Infelizmente, recebi a notícia de que o edema estagnou, criou pele, como se fosse uma membrana. Isso impede o uso das injeções agora. Hoje, estou realmente monocular. Michaella Zukowski Reis

Michaella tem placas de titâneo no rosto Imagem: Arquivo pessoal

Relembre o caso

Michaella ia de carro de Guarapari (ES), onde mora, para a capital capixaba pela Rodosol, acompanhada do pai e do irmão. O objetivo era chegar ao aeroporto de Vitória, onde a família embarcaria para o velório do avô de Michaella em Minas Gerais. O acidente aconteceu na altura da Ponta da Fruta, em Vila Velha.

"Meu pai estava dirigindo, meu irmão no banco de trás e eu no passageiro. Estava mexendo no celular e meu pai disse que viu um homem saindo do meio do mato. Eu não o vi", contou a advogada ao UOL, no ano passado.