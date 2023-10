Brasil perde do Uruguai por 2 x 0 nas eliminatórias e Neymar se machuca

MONTEVIDÉU (Reuters) - Darwin Núñez e Nicolás de la Cruz marcaram gol para dar ao Uruguai uma vitória por 2 x 0 sobre o Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na terça-feira, quando Neymar foi forçado a sair de campo no final do primeiro tempo em Montevidéu depois de sofrer o que parece ser uma grave lesão no joelho.

Núñez abriu o placar aos 42 minutos do primeiro tempo com um cabeceio, e a noite da seleção brasileira ficou pior dois minutos depois, quando Neymar foi ao chão após disputar a bola com De la Cruz.

Visivelmente angustiado, Neymar deixou o campo em uma maca depois de receber tratamento por vários minutos.