Acidente de avião no Japão: aeronave menor não recebeu permissão para decolar, diz transcrição

Autoridades japonesas disseram nesta quarta-feira que um avião de passageiros que colidiu com um turboélice da Guarda Costeira em um aeroporto de Tóquio recebeu permissão para pousar, mas o avião menor não foi liberado para decolar, com base em transcrições de conversas com a torre de controle.

Todas as 379 pessoas a bordo do Airbus A350 da Japan Airlines (JAL) escaparam depois que o avião explodiu em chamas em decorrência do acidente de terça-feira com um turboélice De Havilland Dash-8 da Guarda Costeira, logo após o pouso no aeroporto de Haneda.

Mas cinco morreram entre os seis tripulantes da Guarda Costeira que partiriam em um voo de resposta a um grande terremoto na costa oeste, enquanto o capitão, que conseguiu escapar, ficou gravemente ferido.