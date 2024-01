Mais de mil tremores por ano: por que Japão tem tantos terremotos?

O Japão foi atingido por um tremor de magnitude 7,6, que deixou ao menos 57 mortos. Mas o terremoto é apenas um dos milhares que acontecem anualmente — com cerca de 1.500 tremores que podem ser percebidos pela população, segundo a companhia de trens do país.

Isso acontece principalmente porque o Japão está no Círculo de Fogo do Pacifico, limite de várias placas tectônicas. Sendo a maior delas a Placa do Pacifico.

Entre as regiões no círculo estão a Cordilheira dos Andes, a Costa Oeste dos Estados Unidos e do México e a Indonésia e o Japão. Eles são marcados por intensa atividade sísmica e de vulcões, explica Fábio Reis, diretor da Febrageo (Federação Brasileira de Geólogos).