Irã retira agentes da Síria após ataques israelenses, dizem fontes

Embora as fontes tenham dito que o Irã não tem intenção de deixar a Síria - uma parte importante da esfera de influência de Teerã - a reformulação ressalta como as consequências da guerra desencadeada pelo ataque do grupo militante palestino Hamas a Israel em 7 de outubro estão se desdobrando na região.

O Irã, apoiador do Hamas, tem procurado ficar fora do conflito, mesmo apoiando grupos que entraram na briga no Líbano, Iêmen, Iraque e Síria - o chamado "Eixo de Resistência", que é hostil aos interesses de Israel e dos EUA.

Uma das fontes - uma autoridade sênior de segurança regional informada por Teerã - disse que comandantes iranianos de alto escalão deixaram a Síria junto com dezenas de oficiais de médio escalão, descrevendo isso como uma redução da presença.

A fonte não revelou quantos iranianos deixaram o país e a Reuters não conseguiu determinar isso de forma independente.

A agência de notícias não conseguiu entrar em contato com a Guarda para comentar e o Ministério da Informação da Síria não respondeu às perguntas enviadas por email para esta matéria.

O Irã enviou milhares de combatentes para a Síria durante a guerra síria. Embora tenham sido incluídos membros da Guarda, servindo oficialmente como conselheiros, a maior parte era composta por milicianos xiitas de toda a região.