Israel liberta dois reféns, autoridades de Gaza dizem que bombardeios deixaram 67 mortos

Por Nidal al-Mughrabi e Emily Rose

DOHA/JERUSALÉM (Reuters) - Israel libertou dois reféns israelense-argentinos em Rafah nesta segunda-feira, quando ataques aéreos, segundo autoridades de saúde locais, mataram 67 palestinos e feriram dezenas na cidade do sul de Gaza, que é o último refúgio de cerca de um milhão de civis deslocados.

Uma operação conjunta de militares israelenses, do serviço de segurança doméstico Shin Bet e da Unidade Especial de Polícia em Rafah libertou Fernando Simon Marman, 60, e Louis Hare, 70, disseram os militares. Eles estavam entre as 250 pessoas raptadas durante o ataque de 7 de outubro por militantes do Hamas que desencadeou a guerra de Israel em Gaza.