OMS conclui segunda retirada de hospital de Gaza em meio a combates

"A OMS teme pela segurança e pelo bem-estar dos pacientes e dos profissionais de saúde que permanecem no hospital e adverte que mais interrupções no atendimento aos doentes e feridos levarão a mais mortes", disse a OMS no site de mídia social X.

Os esforços para transferir os pacientes restantes continuam, afirmou. O local não tem eletricidade ou água corrente e os resíduos médicos e o lixo estão "criando um terreno fértil para doenças", acrescentou.

As autoridades de saúde palestinas afirmaram que a situação atingiu um "nível catastrófico" e que as forças israelenses haviam efetivamente convertido o local em um "quartel militar". As vidas das pessoas que permanecem no local estão diretamente ameaçadas, segundo elas.

Israel diz que o Hamas, grupo islâmico que governa Gaza desde 2007, usa os hospitais para se proteger. O Hamas nega isso e afirma que as alegações de Israel servem como pretexto para destruir o sistema de saúde.