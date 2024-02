Lavrov vira alvo em reunião de chanceleres centrada nos conflitos na Ucrânia e em Gaza

O chanceler russo chamou de "hipocrisia" à reação do que chamou de "potências ocidentais", com reações diferentes em relação à invasão de Israel à Faixa de Gaza e da Rússia à Ucrânia, quando os dois países estariam agindo em defesa própria.

O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, abriu o encontro no início da tarde cobrando os países, que representam as maiores economias do mundo, para que tirem as organizações internacionais da "inação" e reajam à escalada de conflitos no mundo.

"As instituições multilaterais, contudo, não estão devidamente equipadas para lidar com os desafios atuais, como demonstrado pela inaceitável paralisia do Conselho de Segurança em relação aos conflitos em curso. Esse estado de inação implica diretamente perdas de vidas inocentes", afirmou.