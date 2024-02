Republicanos da ala linha-dura pedem que presidente da Câmara abandone negociação de gastos

WASHINGTON (Reuters) - Republicanos da ala linha-dura da Câmara dos Deputados dos EUA pediram que o presidente da casa, Mike Johnson, abandone as negociações com democratas do Senado de uma legislação orçamentária bipartidária para evitar a paralisação do governo e, em vez disso, implemente um corte de gastos automático, acordado por seu antecessor.

O ultraconservador Freedom Caucus, que representa cerca de três dúzias da maioria republicana de 219 a 212 de Johnson na Câmara, promoveu a ideia em uma carta, no momento em que líderes do Congresso correm para completar a legislação e evitar uma possível paralisação parcial do governo a partir do começo do próximo mês.

Os deputados da ala linha-dura, cujas demandas por profundos cortes de gastos e políticas conservadoras impediram o progresso de leis orçamentárias na Câmara ano passado, estão preocupados com a possibilidade de Johnson e o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, apresentarem em breve uma legislação com compromissos de gastos e políticas que eles rejeitam.