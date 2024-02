Kremlin diz que Biden ter chamado Putin de "louco FDP" rebaixa EUA

"É improvável que o uso desse tipo de linguagem contra o chefe de outro Estado pelo presidente dos Estados Unidos infrinja nosso presidente, o presidente Putin", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, à Reuters. "Mas isso rebaixa aqueles que usam esse tipo de vocabulário."

Peskov afirmou que o comentário foi "provavelmente algum tipo de tentativa de parecer um caubói de Hollywood. Mas, sinceramente, não acho que isso seja possível".

"O sr. Putin já usou alguma palavra grosseira para se dirigir a você? Isso nunca aconteceu. Portanto, acho que esse vocabulário rebaixa a própria América", disse Peskov, acrescentando que a linguagem é uma vergonha para os Estados Unidos.

O aliado de Putin Dmitry Medvedev, que foi presidente de 2008 a 2012, disse que a ameaça existencial ao mundo vinha de "velhos inúteis, como o próprio Biden". Medvedev afirmou que Biden estava "senil" e "pronto para iniciar uma guerra com a Rússia".

A guerra na Ucrânia, a morte do líder da oposição russa Alexei Navalny e as afirmações dos EUA de que a Rússia planeja colocar uma arma nuclear no espaço levaram à maior crise nas relações entre a Rússia e o Ocidente desde a Guerra Fria.

Alguns diplomatas russos e norte-americanos dizem que não se lembram de uma época em que as relações entre as duas maiores potências nucleares do mundo eram piores, inclusive durante a Crise dos Mísseis de Cuba de 1962.