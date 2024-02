Espaçonave que tombou para o lado está "viva e bem" na superfície lunar, diz empresa responsável

"Estamos em comunicação com o módulo lunar" e enviando comandos para o veículo, disse Altemus, acrescentando que as equipes estavam trabalhando para obter as primeiras imagens fotográficas da superfície lunar no local de pouso.

Uma breve atualização sobre o status da missão publicada no site da empresa mais cedo nesta sexta-feira descreveu o Odysseus como "vivo e bem".

A empresa havia dito pouco depois do pouso na quinta-feira que os sinais de rádio indicavam que o Odysseus havia pousado em posição vertical, mas Atlemus disse que essa conclusão errônea foi baseada na telemetria anterior ao pouso.

O diretor da missão da Intuitive Machines, Tim Crain, disse que a espaçonave, queimando um combustível de propulsão de metano líquido e oxigênio líquido pela primeira vez no espaço, "teve um desempenho impecável" durante seu voo para a Lua.

Altemus disse que a recarga da espaçonave estava operando adequadamente a partir de energia solar e estava 100% carregada.

O módulo robótico de seis pernas não tripulado alcançou a superfície lunar na véspera após um pouso tenso, que envolveu um problema com o sistema de navegação do módulo lunar que exigiu que engenheiros em solo implementassem, de última hora, uma solução alternativa não testada.