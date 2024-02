Espancamento de estudantes pró-palestinos pela polícia causa indignação na Itália

ROMA (Reuters) - Imagens da polícia espancando estudantes pró-palestinos foram amplamente condenadas na Itália nesta sexta-feira, com a oposição pedindo a presença do ministro do Interior no Parlamento devido ao episódio.

Marchas de estudantes foram bloqueadas pela polícia nas cidades de Florença e Pisa, na Toscana, e imagens de policiais usando vigorosamente seus cassetetes em manifestantes de idade escolar em Pisa provocaram indignação nas mídias sociais e nos políticos.

Os vídeos mostram estudantes, que parecem protestar pacificamente, recuando sob uma saraivada de golpes dos policiais que usavam capacetes e equipamento completo de choque.