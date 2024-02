EUA dizem que novos assentamentos israelenses na Cisjordânia são "inconsistentes" com lei internacional

Por Simon Lewis e Humeyra Pamuk

(Reuters) - O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta sexta-feira que a expansão dos assentamentos de Israel na Cisjordânia ocupada é inconsistente com a lei internacional, sinalizando um retorno à posição histórica dos EUA quanto ao assunto, algo que tinha sido revertido no governo passado, do presidente Donald Trump.

Em coletiva de imprensa durante visita a Buenos Aires, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, afirmou que os EUA estão “decepcionados” com o anúncio israelense com planos de construir mais moradias na Cisjordânia ocupada, dizendo que a política é contraproducente em relação à paz duradoura na região.