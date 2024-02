Igreja Anglicana analisa mudança em política para refugiados após polêmica sobre conversões

Abdul Ezedi, que recebeu a autorização do refúgio apesar de ter uma condenação por violência sexual, é suspeito de ter realizado um ataque com corrosívos químicos no sul do Londres neste mês, que deixou várias pessoas com ferimentos graves. A polícia afirmou que seu corpo foi resgatado no Rio Tâmisa.

“A orientação de ajuda aos que buscam asilo está sob escrutínio público, e portanto também dentro da Igreja recentemente”, afirmou nesta sexta-feira Mark Sheard, do Conselho dos Arcebispos, em resposta a uma pergunta sobre os ensinamentos passados após uma reunião de cinco dias do Sínodo Geral, órgão que administra a Igreja Anglicana, em Londres.

Antes do incidente com Ezedi, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, criticou publicamente os planos do governo de enviar a Ruanda os refugiados que chegam sem permissão na Grã-Bretanha.

“Muito mudou na legislação e nas políticas sobre o asilo nos últimos anos, então uma atualização está sendo pensada”, afirmou Sheard. “Mas nada mudou, apesar da interpretação errada da imprensa de vários matizes, sobre o fato de que é dever do Home Office (Ministério do Interior), não das igrejas, de tomar decisões sobre os pedidos de asilo.”

A igreja também analisará casos de conversão, preparação para batismo e discipulado contínuo, além de histórias de diferentes abordagens.