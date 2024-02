Mulher que se juntou ao Estado Islâmico perde recurso sobre remoção de cidadania britânica

"Nossa prioridade continua sendo manter a segurança e a proteção do Reino Unido e defenderemos com veemência qualquer decisão tomada nesse sentido", disse um porta-voz do Ministério do Interior.

Os advogados de Begum pediram ao Reino Unido que a repatriasse e a outros que permanecem na Síria, descrevendo a recusa em fazê-lo como "vergonhosa".

"Todos os outros países aceitaram seus cidadãos de volta - França, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos, Canadá, Austrália", disse o advogado de Begum, Gareth Peirce, aos repórteres.

"Todos os países em uma posição comparável viram que não há outra alternativa a não ser aceitar seus cidadãos de volta. O Reino Unido agora está praticamente sozinho."

Begum deixou Londres em 2015, aos 15 anos, e viajou com duas amigas de escola para a Síria, onde se casou com um combatente do EI e deu à luz três filhos, todos mortos quando bebês.

Ela está no campo de al-Roj, na Síria, desde 2019, com milhares de outras mulheres e crianças estrangeiras.